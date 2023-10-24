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«Не его ума дело»: Бабкина посоветовала Васильеву не рассуждать о политике

Надежда Бабкина посоветовала Александру Васильеву не рассуждать о политике

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Кадр из программы «Модный приговор»

Народная артистка России Надежда Бабкина общается с историком моды Александром Васильевым, однако, они не затрагивают политическую тематику. Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию «Абзац».

«Он [Александр Васильев] со мной на политические темы не разговаривает, потому что знает, что это не его ума дело. Мало того, это и не моего ума дело, но у меня есть позиция. Я ему подсказки какие-то давала», — поделилась артистка.

При этом, по ее словам, между ними нет разногласий.

«Когда ты ничего не понимаешь, ты лучше не рассуждай», — дала она совет историку моды.

Бабкина также рассказала, что Васильев на данный момент живет в Москве. По ее словам, он уезжал за границу только на несколько дней. Певица отметила, что он очень скучает по своему телевизионному прошлому.

19 октября Александр Васильев признался, что не стал меньше зарабатывать после ухода с поста ведущего шоу «Модный приговор». Он добавил, что и вовсе намерен вернуться в программу в следующем сезоне. По словам стилиста, на данный момент «есть обстоятельства», из-за которых он не может снова стать ведущим шоу. Однако он не стал рассказывать, какие именно.

Ранее Александр Васильев объяснил, почему ему не дают выступать в некоторых городах.

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