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Николай Дроздов продолжил домашнее лечение

Mash: телеведущему Дроздову назначили визит к онкологу

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Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов остался на домашнем лечении как минимум до ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Дроздов регулярно посещает специалистов, которые проводят противоопухолевую терапию. Более того, как отмечает источник, звезде назначили визит к онкологу в начале ноября. Медики рекомендуют телеведущему сократить нагрузку — меньше работать и больше отдыхать.

29 августа стало известно, что Дроздова отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА. Врачи также обнаружили в организме «какие-то показатели возможных онкологических заболеваний».

30 августа Дроздов рассказал, что ему провели операцию. По словам телеведущего, хирургическое вмешательство прошло успешно, но без наркоза — он отказался.

6 октября Telegram-канал Shot сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. У звезды якобы выявили злокачественную опухоль при обследовании. Как отмечал источник, врачи собираются назначить зоологу курс химиотерапии. По их данным, в последнее время здоровье 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось и осложняется гипертонической болезнью сердца. Позже дочь Дроздова опровергла, что у зоолога — рак. Телеведущий назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию.

Ранее появилось первое фото Игоря Николаева после госпитализации.

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