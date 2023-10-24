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Михаил Турецкий рассказал о том, как начал увлекаться музыкой

Михаил Турецкий признался, что его первым музыкальным инструментом стала флейта

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Основатель арт-группы «Хор Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий начал увлекаться музыкой еще с детства. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Сколько себя помню, всегда хотел петь. С малых лет напевал себе что-то под нос. Даже на концертах рассказываю: «Когда мне было четыре года, я подходил к отцу, и ему говорил: «Пап, давай «Заботу...». И мы пели вместе «Забота у нас простая... – давай, сынок. Жила бы страна родная, и нету других забот». А теперь на концертах мне подпевают тысячи зрителей», — рассказал артист.

По его словам, первым музыкальным инструментом, который он освоил, стала флейта, потому что она стоила дешевле остальных, включая скрипку и фортепиано.

Основатель «Хора Турецкого», говоря о его уникальности, заметил, что участники музыкального коллектива могут исполнить абсолютно любую музыку. Кроме того, по его словам, в состав входят 11 уникальных голосов: от самого низкого – баса-профундо, до самого высокого — мужского сопрано.

При этом музыкантов, несмотря на введенные против России санкции, хорошо принимают в других странах.

«Мы расширяем географию, недавно вернулись из масштабного тура по Латинской Америке: десять стран, 11 концертов. Эмоции непередаваемые. Мы пели русские песни с людьми, которые не говорят по-русски, и даже не понимают английский. Это и есть сила русской культуры», — рассказал Турецкий.

В конце марта Михаил Турецкий признался, что сильно переживал, когда его 9-летняя дочь слушала рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее российский артист спел на фестивале в Италии.

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