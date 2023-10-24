Big Baby Tape требует с Warner Music 185 миллионов рублей

Рэпер Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) требует с лейбла Warner Music 185 миллионов рублей компенсации из-за ухода из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ракитин направил иск в Арбитражный суд города Москвы, так как не получил выплаты по контракту, который у него действовал до 2022 года.

В начале марта 2022 года Warner Music объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. При этом компания уверила, что, несмотря на приостановку своей работы, она продолжит выполнять обязательства перед сотрудниками, артистами и авторами песен «по мере развития ситуации».

23 октября сообщалось, что Big Baby Tape проверят на пропаганду наркотиков в интернете. В отношении музыканта возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. На данный момент неизвестно, когда пройдет первое заседание.

С призывом проверить Big Baby Tape на пропаганду наркотиков к правоохранителям уже обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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