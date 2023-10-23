Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Богомолов рассказал, как «медленно приучал» зрителей к своим спектаклям

Режиссер Богомолов заявил, что медленно приучал зрителей к своему театру

close
100%
АГН Москва/Global Look Press

Режиссер Константин Богомолов признался, что «медленно приучал» зрителей к своим работам. Об этом сообщает РИА Новости.

Богомолов вспомнил, как в начале работы его театра люди массово уходили из зала на премьерах. По словам режиссера, с постановки «Идеальный муж» ушло 150 человек из 800, а с «Карамазовых» — 300 из 800. Богомолов славится своими резонансными и необычными спектаклями.

«А «Карамазовы» идут десять лет, полный зал, пять часов. До самого конца сейчас досиживает полный зал», — поделился режиссер.

Богомолов отметил, что негативная реакция публики привлекала интерес к его работам. Театральный деятель уверен, что в его профессии необходимо иметь характер, а не только талант.

«Они так громко уходили и так громко возмущались везде, что это привлекало внимание», — заявил артист.

В сентябре премьеру спектакля Богомолова «Мать» перенесли на конец августа и начало сентября 2024 года. Постановщик готовит постановку по одноименному роману Максима Горького вместе со своими постоянными соавторами — художницей-постановщицей Ларисой Ломакиной, видеохудожником Аланом Мандельштамом и художником по свету Иваном Виноградовым.

Ранее Александр Лазарев обвинил Богомолова в провокациях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий