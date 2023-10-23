Люся Чеботина высмеяла участника шоу талантов за высшее образование

Певица Люся Чеботина высмеяла в шоу талантов «Залетай в тренды» участника, отучившегося в МГУ.

Чеботина назвала глобально большой ошибкой в жизни то, что молодой артист VAL решил получать высшее образование вместо того, чтобы подвигать себя в музыкальной сфере. Звезда выступила против того, чтобы певец продолжил участие в шоу.

«Вот прошло 12 лет. Я сижу в кресле жюри «Залетай в тренды», а Валя пришел пробоваться сюда. И к сожалению (нет)», — заявила артистка.

VAL признался, что не согласен с позицией Чеботиной. Артист не считает, что упустил эти пять лет, которые потратил на обучение переводчика в МГУ.

«Мне хочется доказать еще гораздо больше. Мне хочется доказать, чтобы потом не было таких фраз из разряда: «Я сижу здесь в жюри, а ты стоишь там», — заявил участник шоу.

В сентябре другой член жюри проекта «Залетай в тренды», рэперша Дарья Зотеева (Инстасамка) появилась в центре скандала. Исполнительницу раскритиковали после того, как назвала некоторых участниц шоу «колхозницами». Инстасамка заявила, что продолжит «называть вещи своими именами».

Ранее певец Сергей Арутюнов раскритиковал шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) из-за молодых наставников.