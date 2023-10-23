Стало известно, когда выйдет сериал о золотой эпохе «Спартака»

Документальный сериал «Время «Спартака» выйдет 4 ноября на платформе Кинопоиск. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра.

Проект расскажет о золотой эпохе «Спартака» — от прихода Олега Романцева на пост главного тренера до появления первой звезды на логотипе и финала Кубка России-2003. Картина начнет свой путь по главным вехам в истории команды, начиная с 1988 года, когда из «Спартака» ушел Константин Бесков. Часть событий команда проекта реконструировала в игровом формате или с помощью компьютерной графики.

В сериале приняли участие такие звезды российского футбола, как Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов.

Над сценарием работала творческая группа под руководством Александра Горбачева. Режиссер проекта — Евгения Монтанья Ибаньес, снимавшая мини-сериал «Ростов-на-кону» про команду Валерия Карпина в сезоне 2020/21.

«Авторы сериала росли в те хаотичные годы и, как и сейчас, после новостей по телевизору всегда говорили про футбол, а тогда футбол — это и был «Спартак». Для меня золотой матч с «Аланией» в 96-м, победа над «Реалом» в 98-м, матч романцевской сборной с Украиной в 99-м — воспоминания не менее яркие, чем московские события октября 93-го или дефолт 98-го», — заявил Горбачев.

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