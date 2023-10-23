Кристина Асмус чуть не накачала губы ради роли

Актриса Кристина Асмус призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хотела увеличить себе губы ради роли.

Асмус отметила, что была готова на такие косметические процедуры, и предложила такую идею художнице по гриму. Актриса хотела накачать губы для съемок в сериале «Люся». Однако работница не разделила энтузиазма артистки, заявив, что «ни в коем случае» не стоит этого делать. Артистка предположила, что потом могла сама пожалеть о таком решении.

«Скорее всего плакала бы, глядя в зеркало по утрам, постоянно носила бы медицинскую маску, но на съемках точно кайфовала бы от неочевидных перемен», — поделилась звезда.

Асмус отметила, что «обожает» эксперименты. Ей неинтересно «просто сменить кофточку» или покрасить губы ради роли.

В октябре Асмус показала результаты похудения. Она опубликовала снимки, на которых позирует в купальнике до и после потери веса. По словам артистки, на фото она «втянула все, что смогла».

В апреле Асмус призналась, что стала получать больше хейта из-за фигуры и веса. По словам артистки, недоброжелатели заявляют, что та «раскабанела».

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