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У бывшего Варнавы Молочникова появилась новая возлюбленная старше его

Режиссер Молочников перестал скрывать отношения с оскароносным продюсером Рэй

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Michael Buckner/Contributor/Getty Images

Режиссер Александр Молочников не скрывает в соцсетях свой роман с продюсером Одессой Рэй, которая старше его на 10 лет.

В последнем посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Молочников поздравляет свою новую возлюбленную с премьерой фильма, называет ее «своим бесстрашным супергероем», отмечая, что очень гордится девушкой. Рэй, в свою очередь, публикует на своей страничке фотографии с режиссером Молочниковым с официальных церемоний. Пара часто обменивается любезностями в соцсетях.

Продюсер Одесса Рэй стала известной после фильма «Навальный» (включен в список террористов и экстремистов), за который получила премию «Оскар». До этого 41-летняя женщина продюсировала такие сериалы, как «Тайны Смолвиля» и «Чак». С 31-летним российским кинематографистом Молочниковым Рэй впервые вышла в свет на Международном кинофестивале в Торонто.

О расставании Екатерины Варнавы и Александра Молочникова стало известно в сентябре 2022 года. Молочников дал интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором признался, что женился на Варнаве в марте этого года. По словам режиссера, они планировали переехать из России в США и завести детей, но в конечном итоге расстались по обоюдному согласию.

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