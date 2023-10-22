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У магазина Ефремова изъяли пять тысяч пар обуви из-за подозрений в контрафакте

Mash: полиция проводит проверку обуви из магазина блогера Никиты Ефремова

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PR департамент Nikita Efremov \\ NE

Полиция провела обыск и изъяла пять тысяч пар обуви у магазина Nikita Efremov бизнесмена Никиты Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, бутик не работает с вечера пятницы, 20 октября. В объявлении на дверях говорится, что магазин закрыт по техническим причинам.

Однако, уверяет Mash, 20 октября в Nikita Efremov прошел обыск, где правоохранительные органы сделали выемку документов и изъяли товар, чтобы проверить на контрафакт.

Telegram-канал Baza добавляет, что полиция забрала у бутика всего пять тысяч обуви. Причиной стала жалоба от Владимира Ижмукова, который пришел в магазин с коллегой по потребительскому надзору, увидев в соцсетях недовольство качеством кроссовок у блогеров. Ижмуков удостоверился, что на кроссовках отсутствует необходимая маркировка, и вызвал полицию.

«Попросили маркировку и лицензионное соглашение от первообладателей «Адидас» и «Найк». Нам ни одного документа не предоставили, сказали что приедет юрист — и он все покажет. Приехал юрист, никаких доков не показал, начал грубить, мол, вы кто такие, я не буду с вами говорить», — поделился Ижмуков.

Недавно сообщалось, что музыкант Даня Кашин обвинил Никиту Ефремова в продаже поддельных кроссовок.

Ранее Виторгана заметили на свидании с 23-летней девушкой.

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