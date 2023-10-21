Кустурица снимет фильм по роману Достоевского на русском языке и без Деппа

Сербский режиссер Эмир Кустурица пообещал, что снимет фильм «Преступление без наказания» по роману Федора Достоевского на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Свой вариант экранизации он назовет «Преступление без наказания». Съемки будут проводиться в России с российскими актерами.

«Я хотел снять этот фильм в Сербии, но, думаю, что Раскольникова, Соню Мармеладову я сделаю здесь Сценарий я закончу. В этом фильме снимутся хорошие российские актеры и актрисы. Это будет мой первый фильм на русском языке», — сказал он.

Кустурица признался, что 20 лет назад хотел снять этот фильм и отказал в главной роли Джонни Деппу.

«Когда я встретился с Джонни Деппом, он сказал, что хочет играть Раскольникова. Я ему сказал, что это невозможно, потому что я хочу это сделать на сербском языке. Он расстроился и не понял, почему я так сказал», — вспомнил режиссер, признавшись, что Депп был готов играть на любом языке.

Кроме того, Кустурица заявил о намерении снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр». Водолазкин сам создаст сценарий для картины.

Сербский кинематографист уже рассказывал, что часть фильма по «Преступлению и наказанию» снимет на Кубани.

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