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Экс-участница «Дома-2» разведется через месяц после свадьбы

Звезда «Дома-2» Малибу разводится с мужем, который ушел из дома

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malibutopp/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участница «Дома-2» Олеся Малибу рассказала, что разводится со своим супругом Артемием спустя месяц после росписи. Об этом девушка рассказала у себя на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам звезды реалити, несколько дней назад муж ушел из дома и перестал отвечать на звонки.

«Мы не едем вместе в Хургаду, когда уже куплен свадебный тур! В этом просто нет никакого смысла. Причина нашего развода — обман! Я могу долго терпеть, но в какой-то момент все лопается, как воздушный шарик», — сказала она.

Кроме того, Малибу намекнула на натянутые отношения со свекровью.

«Как я всегда и всем говорю, что люди не меняются, поэтому не стоит тратить время на лжецов и их мамок. В общем, все, вы нас больше вместе не увидите, окромя зала судебных заседаний!» — написала она.

Олеся Малибу вышла замуж за предпринимателя на 19 лет старше нее 6 сентября 2023 года в Москве.

Модель рассказывала, что она и ее супруг уже планируют завести ребенка. Она признавалась, что хочет родить троих мальчиков.

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