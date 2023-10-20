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В Тульской области обнаружена новая археологическая находка

В Тульской области обнаружили фрагмент Большой русской засечной стены

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Институт археологии РАН

Археологическая экспедиция в Тульской области нашла фрагмент Большой русской засечной стены. Об этом рассказал руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров, чьи слова передает РИА Новости.

В материале говорится, что, благодаря открытиям, обнаруженным археологами, удалось подтвердить, что засечная черта состояла не только лишь из лесного массива, но и имела фортификационное назначение. Уточняется, что среди них — новые ворота, то есть еще одна крепость.

«Это были дерево-земляные укрепления, которые уже в XVII веке строились по лучшим образцам европейской архитектуры», — заявил глава экспедиции.

Ученый добавил, что среди найденных объектов их команда обнаружила рельеф крепостей Семеновские ворота, Грабороновы ворота, Орлов городок и Опасный городок, а также артефакты быта на этих территориях.

По оценке научного сотрудника отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш, Большая русская засечная стена была построена в середине XVI века и защищала земли вплоть до Смутного времени.

До этого в США рабочие во время ремонта дороги нашли лодку XIX века.

Ранее археологи нашли древнейшие человека в Северной Америке, которым, примерно, около 23 тысяч лет.

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