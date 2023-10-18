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Джастин Бибер подарил супруге ее любовное послание

Певец Бибер подарил жене деревянный арт-объект с ее сообщением за $5 тыс.

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idiotboxshop/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Джастин Бибер потратил $5 тысяч, чтобы создать с помощью художников арт-объект, на котором изображен текст сообщения его супруги к нему. Об этом сообщает TMZ.

В прошлом месяце Бибер заказал у художественной мастерской «особый» подарок для Хейли. Он захотел сделать произведение искусства из СМС девушки, написавшей ему много приятных слов во время своего отъезда.

«Я скучаю по тебе. Скучаю по улыбке. Скучаю по смеху. Скучаю по объятьям. Скучаю поцелуям. Скучаю по шуткам. Скучаю по занятиям любовью», — написала Бибер, поставив в конце плачущий эмодзи.

Сам арт-объект имеет форму облака сообщений, а внутри — текст из СМС.

14 сентября Джастин и Хейли Бибер отметили пятую годовщину свадьбы. Певец опубликовал в личном блоге серию совместных снимков с супругой и поздравил ее с годовщиной.

«Моему самому дорогому и самому любимому человеку. Пять лет. Ты покорила мое сердце. Я точно знаю, что это путешествие с тобой превзойдет наши самые смелые ожидания. Я люблю тебя всеми фибрами своей души», — подписал фотографии артист.

До встречи с Хейли Бибер певец на протяжении восьми лет встречался с актрисой Селеной Гомес. Артисты несколько раз расставались и снова сходились. В 2018 году Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин.

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