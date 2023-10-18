На создателя «Масяни» завели уголовное дело за призывы сдаться Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мультипликатора Олега Куваева за ролик с Масяней в поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В отношении автора мультфильмов про Масяню Олега Куваева возбудили уголовное дело — по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Куваев создал ролик, в котором Масяня призывает российских военнослужащих сдаваться в плен украинской стороне с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

В настоящее время Куваев проживает в Израиле.

В марте 2022 года сообщалось, что Роскомнадзор обратился к владельцу сайта mult.ru с требованием удалить эпизод мультсериала «Масяня». По данным ведомства, серия содержит «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России».

Ранее Куваев заявил, что сайт мультсериала заблокировал Роскомнадзор.