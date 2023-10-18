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«Ноги восстановятся на 100%»: Захар Прилепин рассказал о своем самочувствии

Писатель Захар Прилепин рассказал, что его скоро могут выписать из больницы

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100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Политика и публициста Захара Прилепина, пережившего покушение, вскоре могут выписать из больницы, однако, пока восстановиться полностью ему не удалось. Об этом он рассказал в интервью Daily Storm.

«Проверяли меня сейчас электричеством и сказали, что ноги как основная пораженная часть восстановятся на 100%. <...> Один аппарат Илизарова у меня остался, смотрят за окончательной консолидацией костей. Это должно быстро произойти, а потом уже будет реабилитация. Могут меня выписать уже скоро, но курсы реабилитации предполагают еще месяц или два, смотря какие цели ставить. Когда спортсмены ломают ноги, они реабилитируются — я буду тем же заниматься», — рассказал писатель.

В свободное время в больнице Прилепин много читает, в том числе, русскую классику и Библию, а также работает над программами «Уроки русского». При этом спецслужбы, по его словам, рекомендовали ему отказаться от использования телефона в целях безопасности.

Публицист также отметил, что пока не может продолжить работу над большими текстами из-за последствий после покушения.

«Все-таки был сломан позвоночник, а работа над текстом требует полного психологического погружения и прекрасной физической формы. А если у тебя начинает все болеть через час, ты вынужден поменять свои планы и отстраниться на что-то другое. «Уроки русского» со сломанным полгода назад позвоночником можно писать, а большие тексты — нет: будешь все время выбиваться из работы», — сказал Прилепин.

6 мая Прилепин пострадал в результате взрыва в машине в Нижегородской области. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. В тот же день был задержан гражданин России и Украины Александр Пермяков. Он признался, что установил взрывное устройство на дороге, где проезжал автомобиль Прилепина, а затем активировал его удаленно. Мужчина заявил, что был завербован спецслужбами Украины.

4 октября Басманный суд Москвы принял решение продлить срок ареста Пермякову до 6 января 2024 года.

Ранее Прилепин рассказал, что такое настоящая любовь.

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