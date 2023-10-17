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Звезда «Сливок» похвасталась, что муж разрешил ей не работать

Певица Карина Кокс заявила, что муж полностью ее обеспечивает

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Антон Денисов/РИА Новости

Певица, экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс в новом интервью рассказала о своей личной жизни. Ее цитирует mk.ru.

Она напомнила, что живет с мужем, продюсером DJ M.E.G. (настоящее имя Эдуард Магаев) уже 14 лет и никогда не задумывалась о расставании. Муж, отметила Кокс, всегда остается лидером в семье.

«И несмотря на то, что я могу кучу денег зарабатывать эпизодически, он все равно за все отвечает. Я работаю в свое удовольствие. У нас изначально сложилось так, что муж полностью взял на себя ответственность за обеспечение семьи, и он мне сразу сказал: «Ты можешь вообще не работать, если не хочешь. Но если хочешь — работай», — призналась она.

По словам 41-летней Кокс, перед отношениями они с избранником долго дружили.

«Он был танцором, потом известным диджеем. Вот мы живем и радуемся», — сказала она.

Пара воспитывает двоих дочерей — Алану и Камиллу.

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