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Бывшего жениха Волочковой нашли в нижегородском СИЗО

Экс-избранника Волочковой Дюрана отправили в нижегородский СИЗО

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Предпринимателя Дмитрия Дюрана, бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой, нашли в нижегородском СИЗО. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Экс-избранник российской звезды проходит по уголовной статье о мошенничестве.

Издание сообщало, что в Нижегородской области Дюран руководил кредитно-потребительским кооперативом и, предположительно, под видом заключения с гражданами договоров передачи личных сбережений, похищал средства.

Со слов нижегородских инвесторов, он якобы предлагал им вкладываться в компанию под выгодный процент. После этого, утверждают они, он якобы переставал выходить на связь и прекращал выплаты.

Пострадавшие написали заявление в полицию, в апреле 2022 года Дюрана объявили в федеральный розыск. О задержании Дюрана стало известно в конце сентября, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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