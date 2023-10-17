Иосиф Пригожин выделил самых талантливых артистов российской эстрады

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с news.ru назвал Анну Asti, Олега Газманова и SHAMAN топовыми артистами российской эстрады.

«У нас много хороших и талантливых певцов. Безусловно, Аnna Asti сегодня является топ-артистом, SHAMAN и Олег Газманов остаются востребованными. Лично для меня Газманов является примером для подражания. Такие люди, как он, вообще должны быть примером для целой нации. Он патриот, верен своей стране, своей музыке», — высказался Пригожин.

Среди наиболее талантливых исполнителей продюсер также выделил молодого певца Xolidayboy и опытного мэтра отечественной эстрады Льва Лещенко. Пригожин также упомянул и о уже заработавших свою популярность мастодонтах российской сцены, таких как Николай Басков, Сергей Лазарев и певица Валерия. Он добавил к ним Диму Билана и Филиппа Киркорова, а затем отметил, что указанные артисты на протяжении долгого времени радуют фанатов хорошей и качественной музыкой.

Ранее SHAMAN описал эмоции от совместного пения с Путиным.