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Выяснилась судьба похищенной 34 года назад картины Хатчисона

Похищенную 34 года назад картину художника Хатчисона вернули

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JATV_SCOTLAND via Reuters

По информации The New York Times, картина «Дети на мелководье» (Children Wading) художника Роберта Джеммелла Хатчисона, похищенная 34 года назад из Музея Глазго (Великобритания), была возвращена.

В 1989 году неизвестные проникли в музей через окно, используя лестницу, и украли эту известную работу шотландского художника, а также несколько фарфоровых кукол и масляную живопись. На протяжении многих лет судьба картины оставалась неизвестной.

Однако внезапно в 2022 году полотно «Дети на мелководье» появилось на продаже имущества из поместья в Северном Йоркшире, Англия. Это необычное обстоятельство привлекло внимание специалистов из Art Loss Register, организации, занимающейся поиском украденных или пропавших произведений искусства, антиквариата и коллекционных предметов. Их база данных содержит более 700 тысяч различных лотов.

Таким образом, благодаря работе Art Loss Register картина была обнаружена и вернулась в Музей Глазго, где она снова будет доступна публике.

Ранее стало известно, что в Германии сотрудник музея воровал картины и продавал их на аукционе.

Ранее в Голландии нашли украденную картину Ван Гога.

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