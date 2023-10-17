Выяснилась судьба похищенной 34 года назад картины Хатчисона

По информации The New York Times, картина «Дети на мелководье» (Children Wading) художника Роберта Джеммелла Хатчисона, похищенная 34 года назад из Музея Глазго (Великобритания), была возвращена.

В 1989 году неизвестные проникли в музей через окно, используя лестницу, и украли эту известную работу шотландского художника, а также несколько фарфоровых кукол и масляную живопись. На протяжении многих лет судьба картины оставалась неизвестной.

Однако внезапно в 2022 году полотно «Дети на мелководье» появилось на продаже имущества из поместья в Северном Йоркшире, Англия. Это необычное обстоятельство привлекло внимание специалистов из Art Loss Register, организации, занимающейся поиском украденных или пропавших произведений искусства, антиквариата и коллекционных предметов. Их база данных содержит более 700 тысяч различных лотов.

Таким образом, благодаря работе Art Loss Register картина была обнаружена и вернулась в Музей Глазго, где она снова будет доступна публике.

Ранее стало известно, что в Германии сотрудник музея воровал картины и продавал их на аукционе.

Ранее в Голландии нашли украденную картину Ван Гога.