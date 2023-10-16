Комик Роман Хан стал жертвой мошенников

Комик и актер Роман Хан попался на уловку мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, Хан списался с женщиной, представившейся менеджером по туризму Анастасией, которую нашел в социальных сетях. Вместе с ней актер подобрал удобный вариант для отдыха и отправил аванс. После подтверждения документов, артист перевел оставшуюся сумму. Всего он отдал 167 тысяч рублей.

После транзакций Анастасия перестала выходить на связь. Тогда Хан понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

11 октября стало известно, что бывшая жена солиста группы «Зоопарк» Майка Науменко Наталья стала жертвой телефонных мошенников.

Науменко позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка. Мужчина утверждал, что аферисты пытаются оформить кредит на ее имя. Неизвестный заявлял, что на экс-супругу рок-музыканта будет возбуждено уголовное дело за пособничество террористическим группам, находящимся на территории Украины, если та ничего не предпримет.

Позже Науменко позвонил якобы сотрудник ФСБ. По его указаниям женщина оформила на себя кредит, а после этого перевела 77 тысяч рублей на указанный мошенниками счет. На данный момент полиция начала расследование.

Ранее звезда «Папиных дочек» стала жертвой мошенников.