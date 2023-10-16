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Виктория Дайнеко рассказала, за что отчитывает бывшего мужа

Певица Дайнеко заявила, что бывший муж недостаточно уделяет внимания дочери

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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко призналась на шоу «Звезды сошлись», что периодически ругается с бывшим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом.

Дайнеко рассказала, что отчитывает своего экс-супруга, так как он недостаточно внимания уделяет их дочери. По словам певицы, бывший муж оправдывается то работой, то невозможностью приехать из-за жизни за городом.

«Должна сказать, что на него это действует, он тогда собирается, начинает ей больше уделять внимания, звонит, что-то делает, потом опять забывает, пропадает», — поделилась артистка.

Дайнеко отметила, что у возлюбленного хорошие отношения с дочерью. Звезда не называет имени мужчины, с которым состоит в отношениях, но периодически выходит с ним в свет.

В январе 2023 года Дайнеко вместе с возлюбленным посетила премьеру фильма Гая Ричи, которая прошла в московском кинотеатре. Для выхода в свет артистка выбрала платье свободного кроя, после чего появились сообщения о беременности звезды, однако исполнительница опровергла все домыслы, снявшись в раздельном купальнике. Певица подчеркивала, что мечтает вновь стать матерью, но не торопит события.

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