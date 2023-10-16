Россиянка получила почетную награду итальянского кинофестиваля

Наталья Нусинова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский киновед Наталья Нусинова получила почетную награду на итальянском кинофестивале немого кино Le Giornate del Cinema. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Почетную награду им. Жана Митри россияне получают всего во второй раз. Киновед и создатель отечественного Музея кино Наум Клейман получил статуэтку в 1994 году.

Премию вручают с 1986 года. Традиционно ее обладателями становятся киноархивы, архивисты, кинореставраторы и киноведы за особый вклад в научные исследования в области истории кино.

Жан Митри — первый президент кинофестиваля и выдающийся историк кино.

Накануне в Риме на фестивале башкирской и татарской культуры выступил российский артист, солист Башоперы Рим Рахимов.

Концерт прошел в Российском центре науки и культуры, впервые здесь представляли башкирскую национальную культуру. В фестивале приняли участие артисты из Уфы, Москвы и Италии.

Ранее Светлана Лобода исполнила песню Меладзе на корпоративе для россиян.