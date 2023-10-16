Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка получила почетную награду итальянского кинофестиваля

Киновед Нусинова получила почетную награду итальянского кинофестиваля немого кино

close
100%
Наталья Нусинова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский киновед Наталья Нусинова получила почетную награду на итальянском кинофестивале немого кино Le Giornate del Cinema. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Почетную награду им. Жана Митри россияне получают всего во второй раз. Киновед и создатель отечественного Музея кино Наум Клейман получил статуэтку в 1994 году.

Премию вручают с 1986 года. Традиционно ее обладателями становятся киноархивы, архивисты, кинореставраторы и киноведы за особый вклад в научные исследования в области истории кино.

Жан Митри — первый президент кинофестиваля и выдающийся историк кино.

Накануне в Риме на фестивале башкирской и татарской культуры выступил российский артист, солист Башоперы Рим Рахимов.

Концерт прошел в Российском центре науки и культуры, впервые здесь представляли башкирскую национальную культуру. В фестивале приняли участие артисты из Уфы, Москвы и Италии.

Ранее Светлана Лобода исполнила песню Меладзе на корпоративе для россиян.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий