Появление Ивана Урганта в московском вузе объяснили

Телеведущего Ивана Урганта для выступления в МГИМО пригласил журналист и профессор университета Юрий Кобаладзе. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в московском вузе.

В публикации отмечается, что Кобаладзе хотел «повеселить аудиторию». Издание подчеркивает, что Ургант выступил в качестве шоумена бесплатно.

Источник утверждает, что деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы. Он добавил, что данная ситуация не имеет отношения ни к журналистике, ни к преподаванию.

Кобаладзе утверждает, что он не причастен к приглашению Урганта в институт.

До этого пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова заявила, что новости о том, что телеведущий Иван Ургант выступил перед студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО), не соответствуют действительности.

Недавно отец Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Актер также подчеркнул, что Иван Ургант «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров своего сына мерзавцами, доносчиками и подлецами.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».