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Павел Прилучный рассказал, что думает о возможном ребуте «Закрытой школы»

Актер Павел Прилучный выразил мнение, что сериал «Закрытая школа» изжил себя

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Прилучный, который в свое время исполнил одну из главных ролей в сериале «Закрытая школа», высказался о возможном ребуте проекта. Об этом пишет Woman.ru.

«Мне кажется, эта история изжила себя, мы все уже повзрослели. И даже если «Закрытая школа» получит продолжение, меня в этом проекте точно не будет», — подчеркнул Прилучный.

Он также рассказал, по какому принципу выбирает проекты, в которых планирует сниматься. По словам артиста, многое зависит от сценария и наличия свободного времени. Прилучный подчеркнул, что с удовольствием берется за проект, если над ним работает профессиональная команда.

«Если я скажу, что деньги для меня не имеют значения, то совру. Финансовая стабильность — это немаловажная часть жизни, которая дает некую свободу. В том числе и свободу выбора проектов и всего остального», — добавил актер.

Ранее звезда «Счастливы вместе» рассказал, как изменятся культовые герои в перезапуске сериала.

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