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Татьяна Васильева объяснила отмену концертов Белого эффектом творческого бумеранга

Актриса Васильева: концерты Анатолия Белого отменяют из-за жалобы на «Ленком»

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Эмпатия Манучи/YouTube

Актриса Татьяна Васильева в разговоре с Woman.ru выразила мнение, что концерты актера Анатолия Белого в Париже и Праге отменили из-за эффекта творческого бумеранга.

«Я верю, что есть бумеранг, в том числе и творческий. Мы его видим как раз. Но я Белого знать не знаю и никогда с ним не сталкивалась слава богу! Пройдет время и они все начнут искать пути, чтобы вернуться в Россию. Это неизбежно. На чужбине тяжело», — высказалась Васильева.

Труппа «Ленкома» планировала выступить на сцене театра «Габим» в Израиле, однако актер Анатолий Белый, уехавший из России, назвал это кощунством, после этого продюсеру тура стали поступать угрозы. По словам директора театра Марка Варшавера, он отменил гастроли, поскольку не может рисковать жизнью ста человек.

После этого артист сообщил, что его концерт в Париже отменили. Спустя некоторое время перенесли выступление Белого в Праге. Некоторые СМИ писали, что причиной отмены стали низкие продажи билетов.

Ранее актер Соколов заявил о зависти и злости сорвавшего гастроли «Ленкома» Белого.

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