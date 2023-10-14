Звезда сериала «Офис» купила особняк у российского миллиардера

Актриса Минди Калинг купила особняк в Беверли-Хиллз у российского миллиардера Сергея Саркисова. Об этом пишет издание Robb Report.

По информации издания, звезда сериала «Офис» заплатила за особняк $15 млн (около 1,46 млрд рублей). Двухэтажный кирпичный особняк был построен в начале 1950-х годов. Площадь дома составляет около 557,4 квадратных метра. На участке возле дома есть теннисный корт и бассейн.

Отмечается, что дом могут снести и на его месте построить более просторный особняк.

До этого Robb Report сообщало, что музыкант Джон Фогерти купил особняк Сильвестра Сталлоне в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе за $17,2 млн. При этом изначально Сталлоне запрашивал $25 миллионов за недвижимость, хотя сам приобрел ее за 18.

В августе 2022 года Сталлоне также продал особняк в Беверли-Хиллз за $58 млн — его купила Адель, предварительно взяв ипотеку на 30 лет.

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