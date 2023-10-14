Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда сериала «Офис» купила особняк у российского миллиардера

Актриса Минди Калинг купила роскошный особняк в Беверли-Хиллз у Сергея Саркисова

close
100%
Eric Gaillard/Reuters

Актриса Минди Калинг купила особняк в Беверли-Хиллз у российского миллиардера Сергея Саркисова. Об этом пишет издание Robb Report.

По информации издания, звезда сериала «Офис» заплатила за особняк $15 млн (около 1,46 млрд рублей). Двухэтажный кирпичный особняк был построен в начале 1950-х годов. Площадь дома составляет около 557,4 квадратных метра. На участке возле дома есть теннисный корт и бассейн.

Отмечается, что дом могут снести и на его месте построить более просторный особняк.

До этого Robb Report сообщало, что музыкант Джон Фогерти купил особняк Сильвестра Сталлоне в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе за $17,2 млн. При этом изначально Сталлоне запрашивал $25 миллионов за недвижимость, хотя сам приобрел ее за 18.

В августе 2022 года Сталлоне также продал особняк в Беверли-Хиллз за $58 млн — его купила Адель, предварительно взяв ипотеку на 30 лет.

Стало известно, сколько стоит квартира Билана с видом на Кремль.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий