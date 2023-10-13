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Волочкова осудила Джигурду после обвинений концертного директора в педофилии

Балерина Волочкова заступилась за директора Джигурды после обвинений в педофилии

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова осудила артиста Никиту Джигурду после увольнения своего концертного директора Евгения и обвинения его в педофилии. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Издание опубликовало голосовое сообщение Волочковой для Джигурды, в котором она высказывает свое несогласие с позицией друга. По мнению балерины, коллега предал своего директора, поэтому она не может поддержать его в конфликте.

«Бывают люди, которые становятся гораздо ближе, чем кровные родственники. В моем случае — это Эмиль и Лола, в твоем — это был Женя. Он был верен тебе, служил верой и правдой столько лет, протягивал тебе руку помощи, всегда прикрывал», — возмутилась звезда.

Волочкова заявила, что в окружении Джигурды остались только «псевдолюди». Во избежание недомолвок артистка сообщила, что теперь сама будет работать с Евгением. Она считает, что коллега недооценил своего бывшего концертного директора.

«Передай, пожалуйста, привет своей Марине Анисиной, всем этим Пашаевым, которые «доработали» до того, что посадили человека в тюрьму. И вы под его дудку пляшете! Ты для меня всегда был сильным человеком. Тебе нужно сейчас силу воли и духа взять в кулак. Ты сделал так, что ты сейчас нигде, ничто и звать тебя никак», — обратилась к Джигурде танцовщица.

13 октября «СтарХит» сообщил, что Джигурда был пойман за изменой с поличным своей женой Мариной Анисиной, но решил свалить вину на своего концертного директора Евгения.

По словам инсайдера, Анисина простила мужа, но директора решили уволить. Вслед за этим звездная пара решила подать в суд на Евгения за кражу заработанных Джигурдой денег, а также за то, что директор якобы «излишне тискал» маленькую дочь артистов Эву-Владу. Они наняли адвоката Эльмана Пашаева для этого дела.

Ранее Диана Арбенина возмутилась властями Марий Эл после срыва концерта в Йошкар-Оле.

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