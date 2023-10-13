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Майкл Фассбендер ни разу не моргнул на съемках триллера Дэвида Финчера

Актер Майкл Фассбендер решил не моргать в кадре на съемках фильма «Killer»

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Universal

Режиссер Дэвид Финчер в разговоре с Empire рассказал, что актер Майкл Фассбендер ни разу не моргнул в кадре на съемках триллера «Killer».

«Глаза Майкла очень много выдают. Он может удерживать в своем сознании множество противоречивых вещей, и его глаза открывают вам доступ к этому», — подчеркнул Финчер.

Он добавил, что инициатива исходила от самого Фассбендера, а режиссер в свою очередь согласился, что такой прием позволяет лучше передать характер главного героя. Финчер сравнил актера с его коллегой Дэниелом Крейгом, который на съемках также старается улучшить работу и предлагает различные варианты по усовершенствованию роли.

«Скажите ему, что нужно остановиться на 1/3 дюйма раньше, и он сможет отладить эту техническую работу, а кроме того, у него есть очень хорошие идеи относительно поведения. У него есть актерский дар, но поверх него зажата невероятная дисциплина в том, как он распределяет свои следующие действия», — пояснил Финчер.

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