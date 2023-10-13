«Я сама сила»: Слава обругала матом Собчак за то, что журналистка может выкладывать посты

Певица Слава опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) гневное видеообращение к журналистке Ксении Собчак, но после удалила видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Звездач».

«Вот у меня за спиной есть люди. Но зачем мне эти люди? Я сама сила. Я никогда в жизни ни у кого ничего не попросила. А у Ксюши Собчак вот такая шляпа вокруг нее, и ей все помогают, если эта сучка выкладывает какие-то [посты]... Зачем я это говорю?» — задала риторический вопрос Слава.

Она выразила мнение, что если журналистка выкладывает посты, то у нее есть некая масштабная «защита». Затем Слава разозлилась на Собчак за возможность обсуждать «все подряд», а в конце и вовсе послала журналистку на три буквы.

На кадрах видно, что певица много матерится и едва выговаривает слова. Предположительно, во время записи ролика исполнительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Собчак призвала отложить шутки про «конные войска», так как не будет воевать за Израиль.