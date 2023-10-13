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Алена Водонаева назвала Запашного сексуальным

Блогерша Алена Водонаева призналась, что ее привлекает Запашный

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VODA/Telegram

Блогерша Алена Водонаева призналась в Telegram-канале телеведущей Виктории Бони, что ее привлекает Запашный.

Водонаева не уточнила, о каком Запашном идет речь — об Эдгарде или Аскольде. Она назвала дрессировщика очень сексуальным.

«Когда он выходит и говорит: «Сидеть», — можно сесть», — поделилась звезда.

Боня отметила, что не разделяет вкуса с Водонаевой. По словам телеведущей, коллега у нее спросила, смогла ли та поцеловать Запашного. Боня ответила нет. Водонаева уточнила, что спрашивала не про «поцеловать», намекая на секс с дрессировщиком.

«Я считаю, что он великий, смелый мужчина», — поделилась Водонаева.

Боня отметила, что для нее Запашный не показатель смелости, так как она сама может зайти в клетку с тиграми. Телеведущая добавила, что дрессировщик заходит в вольер с плеткой, что ее тоже не привлекает.

«Я только за плетку», — заключила Водонаева.

10 октября Эдгард и Аскольд Запашные оказались в центре скандала. Telegram-канал Mash сообщил, что братьев-дрессировщиков обвиняют в жестоком обращении с животными после видео с избиением тигров. В ролике, предоставленном сотрудниками цирка на проспекте Вернадского, видно, как животные подвергаются избиениям палкой, обливанию водой из шланга и другим методам физического воздействия.

Эдгард Запашный объяснил, что на видео запечатлено, как дрессировщики разнимают тигров из-за драки.

Ранее Эдгард Запашный поцеловал тигра после обвинений в жестоком обращении с животными.

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