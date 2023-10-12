Лада Дэнс рассказала о последствиях ДТП: «Я знаю, как жить после этого»

Певица Лада Дэнс в интервью mk.ru рассказала о последствиях ДТП со своим участием.

«Шрам на лбу остался: он пока не проходит. Я его даже не скрываю. Это не первое сотрясение у меня. Я знаю, как жить после этого. В 23 года, помню, падала с лошади. У меня тоже было сотрясение. Я трое или четверо суток спала, не просыпаясь», — вздохнула Лада Дэнс.

Она уточнила, что первое время после аварии боялась ездить на машине, так как ее пугали приближающиеся автомобили. Сейчас, по словам звезды, фобия прошла. При этом она посетовала, что у балерины из ее танцевальной команды до сих пор остался страх перед автомобилями. Певица уточнила, что передумала избавляться от сценического псевдонима — сразу после аварии звезда предположила, что будет выступать без приставки Дэнс.

«Это у меня была минута слабости: я же не знала, что со мной будет дальше, смогу ли я ходить, танцевать, – делится артистка. – Перелом в бедре – серьезная история. Боль есть до сих пор. Такие травмы должно заживают. Перед выходом на сцену надо уколы колоть», — резюмировала артистка.

5 августа машина, в которой ехала Дэнс, попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии столкнулись три машины. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. 19 августа Дэнс выступила на сцене впервые после того, как попала в серьезное ДТП.

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