Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лада Дэнс рассказала о последствиях ДТП: «Я знаю, как жить после этого»

Певица Лада Дэнс призналась, что у нее остался шрам на лбу после ДТП

close
100%
Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Лада Дэнс в интервью mk.ru рассказала о последствиях ДТП со своим участием.

«Шрам на лбу остался: он пока не проходит. Я его даже не скрываю. Это не первое сотрясение у меня. Я знаю, как жить после этого. В 23 года, помню, падала с лошади. У меня тоже было сотрясение. Я трое или четверо суток спала, не просыпаясь», — вздохнула Лада Дэнс.

Она уточнила, что первое время после аварии боялась ездить на машине, так как ее пугали приближающиеся автомобили. Сейчас, по словам звезды, фобия прошла. При этом она посетовала, что у балерины из ее танцевальной команды до сих пор остался страх перед автомобилями. Певица уточнила, что передумала избавляться от сценического псевдонима — сразу после аварии звезда предположила, что будет выступать без приставки Дэнс.

«Это у меня была минута слабости: я же не знала, что со мной будет дальше, смогу ли я ходить, танцевать, – делится артистка. – Перелом в бедре – серьезная история. Боль есть до сих пор. Такие травмы должно заживают. Перед выходом на сцену надо уколы колоть», — резюмировала артистка.

5 августа машина, в которой ехала Дэнс, попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии столкнулись три машины. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. 19 августа Дэнс выступила на сцене впервые после того, как попала в серьезное ДТП.

Ранее Яна Рудковская отказалась раскрывать врачебную тайну о состоянии здоровья Димы Билана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий