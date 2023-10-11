«Не хотим конфликта»: мать вылетевшей из «Голоса» участницы о скандале с дочкой Трофима

Мать 9-летней участницы шоу «Голос. Уже не дети» Аделии Загребиной высказалась о скандале вокруг дочери певца Трофима, ради которой из проекта выгнали Загребину. Ее цитирует Newsroom24.

Наставник Егор Крид выбрал дочь Трофима Елизавету Трофимову после этапа «Поединки», и Аделии пришлось покинуть проект. Зрители в социальных сетях остались недовольны и решили, что Елизавета прошла состязание по протекции.

По словам Илоны Загребиной, Аделия, которая в «Поединках» исполнила песню Pink «Family Portrait», действительно расстроилась, однако семья уважает выбор Крида.

«Не всегда происходит в жизни так, как ты хочешь. Принимать это тоже нужно научиться», — сказала она.

Выступление Трофимовой мама Аделии похвалила.

«Слушать было приятно, хороший вокал, правильное произношение у этой девочки. Молодец», — признала она.

Загребина-старшая подчеркнула, что зрители проекта имеют право на свое мнение, однако семья Аделии конфликта не хочет.

«Лиза – ребенок, безусловно, талантливый, и мы не хотим никакого конфликта с ребенком. И тем более, чтобы этой девочке было как-то больно и неприятно», — резюмировала она.

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«Я отдаю тебя твоим поклонницам», — сказала Гагарина.

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