«У него кишка тонка»: Андрей Соколов о сорвавшем спектакль в Израиле Белом

Народный артист России Андрей Соколов в видеоинтервью для проекта «Так сказать» высказал свое мнение о скандале с отменой гастролей театра «Ленком» в Израиле.

Труппа «Ленкома» планировала выступить на сцене театра «Габим» в Израиле, однако актер Анатолий Белый, уехавший из России, назвал это кощунством, после этого продюсеру тура стали поступать угрозы. По словам директора театра Марка Варшавера, он отменил гастроли, поскольку не может рисковать жизнью ста человек. Ситуация разворачивалась еще до войны в Израиле, начавшейся в октябре 2023 года.

«Я не думаю, что это все организовал он [Белый] один. У него кишка тонка. Это пресса и СМИ поставили его во главу угла», — сказал он, намекнув, что причины отмены могли быть политическими.

Соколов одобрил отмену гастролей.

«То, что театр не поехал, правильно сделал. Надо знать себе цену: не хотите, не надо, унижаться никто не собирается», — сказал он, добавив, что Белым двигали зависть и злость.

«Потом придет время тоски по родине, если у него есть понятие родины. На чужбине-то не так просто», — отметил Соколов, добавив, что сожалеет о поступках Белого.

В сентябре Александра Захарова высказалась об отмененном Анатолием Белым спектакле «Ленкома».

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