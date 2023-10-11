Эдгард Запашный поцеловал тигра после обвинений в жестоком обращении с животными

Дрессировщик и шоумен Эдгард Запашный опубликовал ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как целует тигра в нос.

«Чем отличаюсь я от зоорадикала? Я могу подойти и поцеловать тигра в нос, а он — нет!» — заявил дрессировщик.

10 октября Telegram-канал Mash сообщил, что братьев-дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных обвиняют в жестоком обращении с животными после видео с избиением тигров. В ролике, предоставленном сотрудниками цирка на проспекте Вернадского, видно, как животные подвергаются избиениям палкой, обливанию водой из шланга и другим методам физического воздействия.

Зоозащитники написали заявление в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Запашных.

Эдгард Запашный объяснил, что на видео запечатлено, как дрессировщики разнимают тигров из-за драки. По его словам, человеку необходимо вмешиваться в потасовку животных, иначе они будут драться до конца. Шоумен объяснил, что потасовки среди тигров неизбежны, так как они являются хищниками.

Запашный добавил, что ему приходилось терять животных из-за подобных драк.

Ранее Бритни Спирс задержали за вождение без прав.