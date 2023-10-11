Алсу поделилась секретами красоты: «укольчики разные»

Певица Алсу призналась в беседе с teleprogramma.pro, что часто посещает косметологов.

Алсу заявила, что делает процедуры аппаратной косметологии и «укольчики разные».

«Не считаю, что нужно лукавить и говорить, что я так выгляжу просто потому, что «умываю лицо». Конечно же, я помогаю своему организму как можно дольше сохранить молодость», — объяснила звезда.

Алсу отметила, что в сохранении молодости ей также помогает генетика. По словам артистки, ее родители очень хорошо выглядят для своего возраста. Более того, мать певицы не ходит к косметологу.

Алсу добавила, что необходимо ухаживать за собой, но не стоит перебарщивать. Звезда выступила за естественность. Она не любит, когда результаты омолаживающих или эстетических процедур чересчур заметны. По ее мнению, все должно выглядеть «аккуратно, умеренно и без фанатизма».

«К примеру, я нормально отношусь к филлерам, просто они не должны менять черты лица. И к пластической хирургии я нормально отношусь: не исключаю, что буду обращаться к ней за помощью — спустя годы», — поделилась исполнительница.

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