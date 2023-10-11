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Паша Техник сорвался и теперь должен набить тату на шее

Рэпер Паша Техник не смог сдержать обещание о воздержании от алкоголя

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Телеграм-канал «Светские хроники»

Рэпер Паша Техник не смог прожить год без алкоголя, поэтому согласился набить на шее татуировку с логотипом YouTube-шоу «Плюшки». Видеообращение музыканта публикует издание The Flow.

«Готов набить «Плюшки», как и обещал на шоу у Богдана», — говорит нетрезвым голосом рэпер в ролике.

Выпуск «Плюшек» с Техником вышел на YouTube 27 сентября. В нем ведущий Богдан Лисевский заключил пари с музыкантом: если ролик с ним наберет 500 тысяч лайков, то Паша не пьет ровно год, а в случае срыва — набивает на шее логотип шоу.

В начале июня Техник вышел из рехаба, где лечился от наркозависимости. Стоимость лечения, как сообщал Mash, обошлась рэперу и его команде примерно в два миллиона рублей. Говорилось, что Техник останется в рехабе как минимум до сентября, однако музыкант вышел раньше. При этом уже 14 августа супруга Техника в своем Telegram-канале сообщила, что рэпер вновь начал употреблять запрещенные вещества, но позже удалила пост.

Впервые рэпера госпитализировали 6 ноября 2022 года после того, как он дважды потерял сознание на улице. При этом еще 7 октября рэпер впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики. Через день музыкант вышел из комы.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла критиков ее внешности.

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