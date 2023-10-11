Бывшая жена лидера группы «Зоопарк» стала жертвой мошенников

Бывшая жена солиста группы «Зоопарк» Майка Науменко Наталья стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, Науменко позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка. Мужчина утверждал, что аферисты пытаются оформить кредит на ее имя. Неизвестный заявлял, что на экс-супругу рок-музыканта будет возбуждено уголовное дело за пособничество террористическим группам, находящимся на территории Украины, если та ничего не предпримет.

Позже Науменко позвонил якобы сотрудник ФСБ. По его указаниям женщина оформила на себя кредит, а после этого перевела 77 тысяч рублей на указанный мошенниками счет. На данный момент полиция начала расследование.

Майк Науменко познакомился с Натальей, когда ей было 19 лет. Вскоре после знакомства музыкант сделал предложение девушки. В их союзе родился сын Евгений. 15 августа 1991 года артист развелся с супругой. А 27 августа певца не стало.

В октябре 2023 года актриса Дарья Повереннова рассказала, что мошенники обманули ее на 50 тысяч рублей.

Ранее звезда «Папиных дочек» стала жертвой мошенников.