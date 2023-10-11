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Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию Каллас

Анджелина Джоли сыграет Марию Каллас, режиссером байопика стал Пабло Ларраин

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Global Look Press

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая нигде давно не снималась, прервала творческое молчание. Артистка приняла участие в байопике Пабло Ларраина о культовой греческой оперной певице Марии Каллас. Об этом сообщает издание Deadline.

Проект носит название «Мария», сейчас идет подготовка к съемкам. Сценаристом выступил Стивен Найт. В проекте также примут участие актеры: Валерия Голино («Фрида»), Коди Смит-Макфи («Элвис»), Альба Рорвахер («Голодные сердца»), Халук Бильгинер («Зимняя спячка»), и Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»).

Пабло Ларраин уже представил две первые фотографии Анджелины Джоли в роли Марии Каллас в своем новом фильме, в котором рассказывается о жизни легендарной певицы, которую часто называют настоящей дивой.

Основываясь на реальных событиях, картина расскажет бурную, красивую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов. Съемки запланированы в течение восьми недель в Париже, Греции, Будапеште и Милане.

Костюмы Джоли для фильма созданы на основе оригинальной одежды Каллас. Производство консультировалось с группами по защите прав животных, включая PETA, по поводу использования в фильме старинных меховых изделий из архивной коллекции художника по костюмам Массимо Кантини Паррини. Было принято решение не приобретать новый мех.

Ранее Анджелина Джоли вышла на публику с новым имиджем.

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