Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сын актрисы Елены Яковлевой набил на теле портреты серийников

Сын актрисы Яковлевой Шальных сделал татуировку с изображением Джеффри Дамера

close
100%
«Кадони шоу»/YouTube

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных сделал себе татуировки с изображениями Джеффри Дамера и Теда Банди. Об этом бодибилдер сообщил на программе «Кадони шоу», опубликованной на RuTube.

По словам мужчины, он решил набить себе портреты известных серийников не потому, что симпатизирует им, а из-за реакции общества.

«Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня», — заявил Шальных.

При этом сын артистки Яковлевой отметил, что ему нравятся некоторые моменты из биографий Дамера и Банди.

Пару лет назад Елена Яковлева признавалась, что ее сын планирует свести все татуировки на теле. Актриса отметила, что молодой человек созрел и решил исправить ошибки молодости. Однако в 2021 году сообщалось, что Шальных не смог удалить все татуировки на лице.

«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», — объяснял он.

Позднее специалистка Екатерина Федина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала процесс обработки кожи лазером, который сильно травмирует кожу. Федина уточнила, что Денис отказался сводить все татуировки из-за индивидуальной реакции организма.

Ранее Тимур Родригез объяснил, почему стал реже появляться в кино.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий