Сын актрисы Елены Яковлевой набил на теле портреты серийников

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных сделал себе татуировки с изображениями Джеффри Дамера и Теда Банди. Об этом бодибилдер сообщил на программе «Кадони шоу», опубликованной на RuTube.

По словам мужчины, он решил набить себе портреты известных серийников не потому, что симпатизирует им, а из-за реакции общества.

«Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня», — заявил Шальных.

При этом сын артистки Яковлевой отметил, что ему нравятся некоторые моменты из биографий Дамера и Банди.

Пару лет назад Елена Яковлева признавалась, что ее сын планирует свести все татуировки на теле. Актриса отметила, что молодой человек созрел и решил исправить ошибки молодости. Однако в 2021 году сообщалось, что Шальных не смог удалить все татуировки на лице.

«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», — объяснял он.

Позднее специалистка Екатерина Федина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала процесс обработки кожи лазером, который сильно травмирует кожу. Федина уточнила, что Денис отказался сводить все татуировки из-за индивидуальной реакции организма.

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