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Максим Галкин* рассказал о судьбе своего состояния в России

«MK»: комик Максим Галкин заявил, что его счета в банках остались в России

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Виктор Толочко/РИА Новости

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что его счета в банках остались в России. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на социальные сети звезды.

«Недвижимость и счета в банках остались в России», — заявил артист.

В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В сентябре Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

8 октября Галкин сообщил, что проснулся от звука сирен. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Галкин выразил поддержку гражданам Израиля. Он также заявил о своей готовности воевать за израильскую армию.

Ранее Собчак ответила Галкину, пожелавшему воевать за Израиль.

*  признан в РФ иностранным агентом
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