Звезда «Склифосовского» назвала себя ужасной бабушкой

Актриса Анна Якунина призналась в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым, что является ужасной бабушкой.

Якунина объяснила, что много гастролировала по городам, когда родился ее внук Даня. По словам звезды, малыш категорически на нее обижен за то, что она не уделяла ему должного внимания. Сейчас звезда пытается добиться расположения ребенка, однако безуспешно. Артистка уверена, что подобное поведение внука заслуженное. Она считает, что малыш «правильно делает». Как уточнила актриса, у нее будет долгий процесс налаживания отношений с сыном дочери.

«Могу взять его только одним, я говорю ему: «Пойдем кататься на машинах!» и только так я получаю от него внимание и уважение. Мне нужно долго налаживать с ним контакт», — поделилась актриса.

Внук Якуниной родился в январе 2021 года. Звезда вспомнила, что узнала о появление на свет малыша после спектакля. По словам актрисы, в тот день она взяла трубку и услышала плачь ребенка. Поначалу артистка не поняла, что ее дочь Анастасия родила. Но осознав это, она поделилась радостью с коллегой Максимом Авериным.

«Ну все, лев родился, во время спектакля «Лев зимой», — вспомнила слова Аверина Якунина.

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