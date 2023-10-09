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Бабушка Даниила Виторгана опровергла слухи о его призыве в армию Израиля

Ирина Млодик-Виторган назвала ерундой слухи о призыве внука в армию Израиля

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mvitorgan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новости о том, что сына актера Максима Виторгана Даниила могут призвать в армию Израиля, являются ерундой. Об этом ИА Регнум сообщила его бабушка, Ирина Млодик-Виторган.

«Призвать его в армию? Это ерунда какая-то», — сказала она.

О том, что сына российского актера могут призвать в израильскую армию, 9 октября писал Life со ссылкой на Shot. По данным издания, Виторган-младший отслужил ЦАХАЛ и демобилизовался в сентябре 2023 года. Из этого следует, что он может оказаться в списке резервистов, которых отправляют на войну с ХАМАС. Как отмечал источник, на данный момент армия Израиля призывает всех, кто прошел срочную службу.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее сообщалось, что Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов за 48 часов.

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