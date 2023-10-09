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Мадонна о ситуации в Израиле: «Разрушительно»

Певица Мадонна заявила, что молится за израильтян после нападения ХАМАС

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Певица Мадонна поддержала Израиль в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после нападения движения ХАМАС на страну.

Мадонна призналась, что ей больно смотреть на то, как израильтяне и их дети повергаются нападениям и гонениям. Она назвала «непостижимым» то насилие, которое происходит на улицах израильских городов. По словам певицы, то, что сейчас происходит в Израиле «разрушительно».

«К сожалению, человечество никак не поймет простых истин. Никогда не поймет их. Мы живем в мире, разоренном ненавистью. Я всем сердцем сочувствую Израилю. Семьям и домам, которые были разрушены. Детям, которых мы потеряли. <…> Я молюсь за вас», — заявила звезда.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

«Я знаю, что это работа ХАМАС, и множество палестинцев не поддерживают эту террористическую организацию. Эти трагическое нападение вызывают у всех лишь страдания. Давайте помолимся за Израиль, за мир», — заключила артистка.

Ранее сообщалось, что сын Максима Виторгана отслужил в ЦАХАЛ и может быть призван в армию Израиля.

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