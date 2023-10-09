Сын Максима Виторгана отслужил в ЦАХАЛ и может быть призван в армию Израиля

Сын актера Максима Виторгана Даниил может быть призван в армию Израиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Виторган-младший отслужил ЦАХАЛ и демобилизовался в сентябре 2023 года. Из этого следует, что он может оказаться в списке резервистов, которых отправляют на войну с ХАМАС. Как отмечает источник, на данный момент армия Израиля призывает всех, кто прошел срочную службу.

10 сентября 2023 года Виторган поздравил сына с дембелем из ЦАХАЛ, о котором тот сообщил в социальных сетях.

«Прежде всего я хотел бы выразить глубочайшую любовь моим первым двум месяцам на базе «Михве Алон» и ребятам, которых я там повстречал. Я познакомился с людьми со всего мира. Я хочу, чтобы вы знали, что вы — люди с большой буквы. Спасибо за все радости и печали, которые мы прошли вместе… Хоть мы и немного разговаривали последние дни, но знайте, что мы братья навсегда», — заявил Виторган-младший.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Галкин опубликовал фото детей из бомбоубежища.