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Сын Максима Виторгана отслужил в ЦАХАЛ и может быть призван в армию Израиля

Shot: сына актера Максима Виторгана Даниила могут призвать в армию Израиля

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mvitorgan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын актера Максима Виторгана Даниил может быть призван в армию Израиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Виторган-младший отслужил ЦАХАЛ и демобилизовался в сентябре 2023 года. Из этого следует, что он может оказаться в списке резервистов, которых отправляют на войну с ХАМАС. Как отмечает источник, на данный момент армия Израиля призывает всех, кто прошел срочную службу.

10 сентября 2023 года Виторган поздравил сына с дембелем из ЦАХАЛ, о котором тот сообщил в социальных сетях.

«Прежде всего я хотел бы выразить глубочайшую любовь моим первым двум месяцам на базе «Михве Алон» и ребятам, которых я там повстречал. Я познакомился с людьми со всего мира. Я хочу, чтобы вы знали, что вы — люди с большой буквы. Спасибо за все радости и печали, которые мы прошли вместе… Хоть мы и немного разговаривали последние дни, но знайте, что мы братья навсегда», — заявил Виторган-младший.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

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