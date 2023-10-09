Юрий Шевчук перенес концерт в Израиле из-за инфаркта

Лидер рок-коллектива «ДДТ» Юрий Шевчук перенес запланированный на конец октября концерт в Тель-Авиве из-за болезни. Об этом сообщается на официальном сайте артиста.

«Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда», — написано сообщении.

Шевчук перенес сердечный приступ еще в сентябре, а до середины декабря музыкант планирует проходить курс реабилитации.

«Юрий чувствует себя хорошо», — отмечается на сайте.

На днях Telegram-канал Shot проинформировал о том, что российские музыканты начинают отменять концерты в Израиле после начала боевых действий. В частности, отменено выступление группы «ДДТ», которое должно было состояться в Тель-Авиве 28 октября. Такое решение, по данным канала, принял лидер коллектива Юрий Шевчук.

На официальном сайте группы сообщается, что предстоящий концерт в Тель-Авиве переносится на 6 января 2024 года. Также изменены даты выступлений Шевчука в Белграде (10 января), Лимассоле (11 мая) и Дубае (3 января). Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена.

Ранее актриса Шэрон Стоун рассказала, как изменилась ее жизнь после инсульта.