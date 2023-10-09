Суд снова оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей российскую телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Протокол на ведущую, которая в прошлом году переехала за границу, Роскомнадзор составил по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — за отсутствие маркировки в материалах, размещенных в личных аккаунтах в социальных сетях.

В июне суд уже оштрафовал Лазареву на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.

В июле 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации добавило Лазареву в реестр лиц, признанных иноагентами. В декабре того же года Лазарева заявила, что не намерена маркировать каждое свое сообщение в сети. Она подчеркнула, что всегда стремилась соблюдать законы и перед принятием решения посоветовалась с друзьями и коллегами.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.