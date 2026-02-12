На Украине могут запретить русскоязычную литературу

На Украине могут ввести запрет на российскую и русскоязычную литературу. Об этом сообщила глава украинского минкультуры Татьяна Бережная, передает издание «Страна.ua».

Она обратила внимание, что в 2025 году соответствующая петиция набрала необходимое число голосов. В связи с этим Госкомтелерадио Украины уже готовит проект постановления, в котором могут быть прописаны подобные идеи. Кроме того, этот документ будет запрещать распространение материалов, «пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи», заявила министр.

«Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это рамочно заложено. На данный момент Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм», — сказала Бережная.

По ее словам, в украинском правительстве рассмотрели петицию с призывом полного запрета печати и распространения печатной продукции на русском языке и «активизировали работу по созданию юридических механизмов, которые бы имели четкую процедуру».

До этого языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась, что граждане страны по-прежнему широко используют русский язык в ситуациях, не регламентированных законодательством. Она подчеркнула, что такая практика недопустима.

Ранее на Украине решили «очистить» язык от русизмов.