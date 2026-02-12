Замгубернатора Челябинской области предъявили обвинение по делу о взятке

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик обвиняется в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей за тот период, когда он был главой Копейского городского округа. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в период 2021-2023 годов в должности главы городского округа Копейск», — сказала она.

Взятку подозреваемый получил от директора одной из коммерческих организаций «за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юность»», добавила Петренко.

В данный момент в отношении Фалейчика решается вопрос об избрании меры пресечения.

12 февраля губернатор региона Алексей Текслер сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники силовых структур задержали заместителя главы Челябинской области Андрея Фалейчика в рамках следственных действий, связанных с его прежней работой.

Губернатор отказался давать оценку происходящему, однако выразил уверенность в том, что следствие объективно разберется. Действующая администрация Копейска окажет все необходимое содействие следственным мероприятиям, добавил Текслер.

Ранее в Москве арестовали замгубернатора Чукотки по обвинению в получении взятки.