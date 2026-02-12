Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина сбежала от похитителя спустя два года секс-рабства

В Испании женщина спаслась из плена, где два года держали как секс-рабыню
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Испании женщина сбежала после двух лет удержания в плену и сексуального насилия. Об этом сообщает ABC.

В испанском городе Мурсия мужчина около двух лет удерживал 38-летнюю марокканку, подвергая ее жестоким избиениям и сексуальному насилию. Семья заявила о ее пропаже еще в апреле 2024-го, но тогда полиция решила, что она просто сбежала.

Женщине удалось вырваться из плена во вторник, 10 февраля, пока ее мучитель спал. Она перепрыгнула через забор его дома и добежала до медицинского центра, где врачи обнаружили у нее множественные травмы и синяки. На место вызвали полицию.

По словам жертвы, ее постоянно били, насиловали, запугивали оружием на случай побега. Главного подозреваемого уже задержали по обвинению в гендерном насилилии и незаконном лишении свободы, а также трех его соседей, которые, по данным полиции, знали о преступлении, но молчали.

Во время обыска в доме нашли ножи, огнестрельное оружие и наркотики. Расследование продолжается.

Ранее 13-летнюю девочку похитили и три недели держали как секс-рабыню
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!