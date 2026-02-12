Женщина сбежала от похитителя спустя два года секс-рабства

В Испании женщина спаслась из плена, где два года держали как секс-рабыню

В Испании женщина сбежала после двух лет удержания в плену и сексуального насилия. Об этом сообщает ABC.

В испанском городе Мурсия мужчина около двух лет удерживал 38-летнюю марокканку, подвергая ее жестоким избиениям и сексуальному насилию. Семья заявила о ее пропаже еще в апреле 2024-го, но тогда полиция решила, что она просто сбежала.

Женщине удалось вырваться из плена во вторник, 10 февраля, пока ее мучитель спал. Она перепрыгнула через забор его дома и добежала до медицинского центра, где врачи обнаружили у нее множественные травмы и синяки. На место вызвали полицию.

По словам жертвы, ее постоянно били, насиловали, запугивали оружием на случай побега. Главного подозреваемого уже задержали по обвинению в гендерном насилилии и незаконном лишении свободы, а также трех его соседей, которые, по данным полиции, знали о преступлении, но молчали.

Во время обыска в доме нашли ножи, огнестрельное оружие и наркотики. Расследование продолжается.

